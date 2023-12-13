وزير الثقافة الإيراني أعلن عن قرار يُعفي مواطني 32 دولة من تأشيرة الدخول منهم السعودية والإمارات

أعلن وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي عن موافقة الحكومة الإيرانية على مقترح الوزارة بإلغاء بإلغاء تأشيرات 32 دولة من جانب واحد.

واعتبر ضرغامي ان هذا الإلغاء الأحادي للتأشيرات هو في الواقع خطاب لشعوب العالم، حيث اظهرت ايران أنها مستعدة لفتح أبوابها أمام شعوب العالم وتقديم المزيد من التسهيلات لهم حتى يتمكنوا من زيارة ايران بسهولة والتمتمع بمزاياها، وبالتالي مواجهة الإعلانات السلبية والشائعات واخماد ظاهرة الايرانوفوبيا التي يقوم بها نظام الاستكبار العالمي .

وفي تصريح على هامش جلسة الحكومة الإيرانية، أوضح أنّ "الدول التي وافق مجلس الوزراء على إلغاء من جانب واحد تأشيرة الدخول لمواطنيها تشمل الهند وروسيا (بشكل مجموعات) والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتونس وموريتانيا وتنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل وأندونيسيا فضلا عن بروناي دار السلام واليابان وسنغافورة وكمبوديا وماليزيا وفيتنام والبرازيل والبيرو وكوبا والمكسيك وفنزويلا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا وبيلاروسيا".

وأكّد أن "الحكومة عازمة على فتحت أبواب البلاد نحو العالم وأن هذا لم يعد شعارا بل بات عمليا وأضاف لقد شددنا على الجانب السياحي فالسياحة من حق كافة شعوب العالم، وايران تعد من الدول جذابة من حيث الطبيعة والسياحة العلاجية وشعبها المضياف".