متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إيقاف محاولة تسلل من جهة الحدود السورية

زعم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أنّه تم إيقاف محاولة تسلل من جهة الحدود السورية. وأمس، أفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن إطلاق 3 صواريخ من سوريا تجاه الجولان، من دون تسجيل اصابات، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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