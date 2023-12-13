شي: على الصين وفيتنام الوقوف في وجه أي محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ذكر الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارة إلى عصامة فيتنام هانوي، أنّه يجب على الصين وفيتنام الوقوف في وجه أي "محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، فيما تسعى بكين إلى مواجهة النفوذ الأميركي.

وهذه الزيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى فيتنام المجاورة منذ ست سنوات. والتزم البلدان تعميق العلاقات ووقّعا أكثر من ثلاثين اتفاقا من بينها تعهد بتطوير خطوط سكك حديد بين فيتنام والصين.

وتأتي الزيارة التي تستمر يومين بعدما رفعت هانوي مستوى العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن عندما زارها الرئيس الأميركي جو بايدن في أيلول.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن الصين وفيتنام "يجب أن تكونا متنبهتين وتقفان في وجه أي محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف "يجب علينا تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الشؤون الدولية والمحافظة بشكل مشترك على بيئة خارجية سليمة".

وقالت سلطات الصين وفيتنام في بيان مشترك إنهما "ستواصلان تعميق العلاقات الثنائية وتنميتها". واتفقتا على بناء "مجتمع مع مستقبل مشترك" وأشارتا إلى أن الزيارة هي "رمز تاريخي في العلاقات الثنائية... يساهم في السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم".

وتتّبع فيتنام منذ فترة طويلة نهج "دبلوماسية الخيزران" التي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الصين والولايات المتحدة.