موظفو الخلوي اعتصموا احتجاجا على تصرفات رئيس مجلس ادارة "تاتش": حقوق الموظفين خط احمر

نفذ موظفو "تاتش" تحركا احتجاجيا امام مبنى الشركة في الباشورة، تلبية لدعوة من نقابة موظفي الخلوي اعتراضا على تصرفات رئيس مجلس ادارة "تاتش" وقراراته التعسفية بحق الموظفين. شارك في التحرك نقيب الموظفين نبيل يوسف ووفد من النقابة وموظفو ألفا.
وشدد نقيب الموظفين نبيل يوسف، على "رفض التهديدات التي يتعرض لها الموظفون في تاتش والقرارات التعسفية التي تهددهم بلقمة عيشهم"، مؤكداً أننا "مع تطبيق القانون ولكن نرفض الاستنسابية وتهديد الموظف بلقمة عيشه".
ولفت الى أن "ما حصل مع الموظفة في تاتش يمكن ان يتكرر مع غيرها، الموضوع بات اليوم مسألة وجود واستمرارية الموظف"، مضيفاً "حقوق الموظفين خط احمر".
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