الحلبي أطلق مسابقة "الحدائق الخفية في بيروت" لطلاب الثانوي والجامعي

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، خلال اطلاقه مسابقة ثقافية عن "الحدائق الخفية في بيروت"، الى أن "الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية هي فعل وجود يومي، وهوية تعبر بصدق عن مكنونات شخصياتنا، وهي بالتالي الأنشطة التي تختصر اهتماماتنا الأقرب لتزهر في قالب جميل يسمو بإنسانيتنا نحو الأبعاد الأكثر صدقا وتعلقا بجمال الأمكنة".

ورأى الحلبي، أننا "بتنا في مرحلة من شبه الجفاف الفكري والإبداعي، ونحتاج إلى العودة إلى منابع الثقافة لكي نغذي المخيلة بالتفتيش في بيروت عن كل حديقة مخباة في ثنايا شوارعها وأحيائها وعن نكهة تكاد تصبح يتيمة".

ولفت الى أن "الثقافة هي فعل انسكاب لروح الكاتب في إطار النص والصورة ونحن في وزارة التربية والتعليم العالي نفرد مساحة في مناهجنا التربوية المطورة للتربية الفنية من رسم وموسيقى ومسرح ولمختلف المساحات الأدبية والفنية، لكي ننجح في بناء شخصية المتعلم بصورة متوازنة بالتناغم بين العلوم والآداب والفنون".