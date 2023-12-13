التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، سفير إيران في لبنان مجتبى أماني.
وكانت جولة أفق عامة تناولت التطورات والمستجدات الراهنة محليا وإقليميا ودوليا. وتم التطرق بشكل خاص إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات يومية على ايدي إسرائيل.
وتطرق اللقاء الى التداول في شؤون عامة وكانت مناسبة تم خلالها الاتفاق على تنظيم فعالية إيرانية - لبنانية تحت عنوان "دمعة مريم" تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني بسبب إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى وأماني اتفقا على على تنظيم فعالية إيرانية لبنانية تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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