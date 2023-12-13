المرتضى وأماني اتفقا على على تنظيم فعالية إيرانية لبنانية تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، سفير إيران في لبنان مجتبى أماني.

وكانت جولة أفق عامة تناولت التطورات والمستجدات الراهنة محليا وإقليميا ودوليا. وتم التطرق بشكل خاص إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات يومية على ايدي إسرائيل.

وتطرق اللقاء الى التداول في شؤون عامة وكانت مناسبة تم خلالها الاتفاق على تنظيم فعالية إيرانية - لبنانية تحت عنوان "دمعة مريم" تحاكي معاناة الشعب الفلسطيني بسبب إسرائيل.