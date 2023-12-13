قائد الجيش التقى الحاج حسن وعزام الأحمد ودبور

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، ثمّ عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور.
كما استقبل القنصل العام لسفارة مصر محمد المشد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.
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