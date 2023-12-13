الصين وفيتنام يتفقان على إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت الصين وفيتنام إلى اتفاقات بشأن إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما، وذلك خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج لفيتنام.

وجاء في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن قادة البلدين تبادلا الآراء بشكل معمق وصريح بشأن القضايا البحرية خلال الزيارة، وأكدا على ضرورة إدارة أفضل وإيجاد حلول للنزاعات البحرية بشكل فعال، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي والمنطقة ككل.

وأضاف البيان أن الجانبين الصيني والفيتنامي اتفقا على مواصلة المشاورات الودية بين البلدين من أجل تعزيز عمل الوفود الحكومية بشأن المفاوضات الحدودية ومجموعات العمل الفرعية، إلى جانب السعي بنشاط للتوصل إلى حل أساسي وطويل الأجل ومقبول للطرفين، يتوافق مع الاتفاق بشأن المبادئ الأساسية التي تنظم تسوية القضايا ذات الصلة بالبحار بين الصين وفيتنام، فضلا عن توافقها مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

يذكر أن الرئيس الصيني وصل إلى فيتنام الليلة الماضية في زيارة دولة.