وزيرالدفاع الألماني: الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للدفاع الجوي ببرلين ستواصل دعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزيرالدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء أن المشاركين في المؤتمر الدولي الجوي لدعم أوكرانيا ، ملتزمون بدعم كييف بلا كلل بكل الوسائل المتاحة في دفاعها ضد الحرب العدوانية الروسية.

وقال وزيرالدفاع الألماني ، في بيان له ، إن المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم في برلين ركز على خلق فهم مشترك لما يمكن أن يبدو عليه هذا الدعم وكيف يمكن تنفيذه بالإضافة إلى ذلك حيث يتم تصميم الخطوات الأولى معًا في مجموعات عمل تتمثل في:"هيكل القيادة" بقيادة فرنسا ،"أنظمة" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، تدريب/تمرين بقيادة ألمانيا.

وأشار بيستوريوس إلى أن الاجتماع ، الذي عقد على مدار يومين في العاصمة الألمانية ، شارك فيه 70 ممثلا عن 22 دولة بالإضافة إلى ممثلي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وفي 22 نوفمبر الماضي.. أعلنت مجموعة الاتصال حول الدفاع عن أوكرانيا (ما يسمى بصيغة رامشتاين) أن ألمانيا إلى جانب فرنسا، ستأخذان زمام المبادرة في تحالف القدرة المتكامل للدفاع الجوي والصاروخي (CC IAMD) ، الذي سيكون بمثابة المنتدى الرئيسي لتنسيق أنشطة وجهود الدول والمنظمات الفردية من أجل التطوير طويل المدى لبنية الدفاع الجوي المتوافقة مع حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.