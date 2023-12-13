الصين وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون الأمني

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت الصين وفيتنام اليوم الأربعاء، على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.

وذكر بيان - أوردته وكالة الأنباء الصينية - أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينج، إلى فيتنام، أن الجانبين سيعملان على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وعمليات الاحتيال عبر شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التعاون في السيطرة على حركة الدخول والخروج والهجرة وعمليات الدخول والخروج غير القانونية وملاحقة الهاربين.

وأضاف أن الجانبين سيعملان أيضا على تعزيز التبادلات الاستخباراتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرة والتعاون في محاربة التدخلات الخارجية والانشقاقات، والوقاية من محاولات القوى الرجعية والمعادية الرامية إلى "التطور السلمي" و"الثورات الملونة" والأنشطة الانفصالية.

واتفق الجانبان أيضا على تعزيز التعاون في مكافحة الانتهاكات المتعلقة بقوانين الأديان وإدارة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، بحسب البيان.