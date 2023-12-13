شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر تنسيقية الأحزاب: وجود 4 مرشحين للرئاسة أدى لزخم ومشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كانت كثيفة وبعيدا عن الأرقام كانت مشاهدة برؤى العين، مشيرة إلى أن الأعداد كانت غير مسبوقة وأسباب المشاركة كثيرة.

وأوضحت سها سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دى أم سى، أن الانتخابات شهدت اصطفاف للشعب المصرى للحفاظ على الامن القومى من خلال كثافة المشاركة، مشيرة إلى أنه من بدية العملية الانتخابية حدث تحرك للأحزاب على الارض بشكل منضبط وفى جدية فى توعية المواطنين بالانتخابات.

وتابعت: الاحزاب عملت بجد لحس المصريين على المشاركة وسط وجود أربع مرشحين عندهم برامج حقيقة وفى حالة زخم تسبب فى زيادة الاعداد وعندنا غرفة عمليات على 27 محافظة، وكنا مهتمين برصد المخالفات حال وجودها فى اللجان، ورصدنا الفئات العمرية وشباب الجامعات تواجدوا بكثافة والمرأة دائما محل رهان الرئيس"، مؤكدة أن غرفة العمليات لم ترصد أى مخالفات تعوق العملية الانتخابية.