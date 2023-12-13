شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب: مشاركة الشعب بالانتخابات بكثافة تعكس انحيازه لاستكمال البناء والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حسين، أن الشعب المصرى ضرب أروع المثل بالمشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما وجه رسالة قوية بأن الشعب المصرى يظهر معدنه الحقيقى فى أوقات الشدة والأزمات ولا يمكن لأى قوة فى العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أو بمقدراته.
ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر للشعب المصرى بصفة عامة، وأهالى بورسعيد بصفة خاصة لا سيما أنهم قدموا ملحمة وطنية كبيرة، تعكس إدراكهم لحجم المخاطر التي تواجه الوطن وهو ما شاهده الجميع باصطفافهم أمام اللجان بالملايين .
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورًا بارزًا فى الانتخابات الرئاسية وجعلتها تخرج بالشكل الحضارى اللائق بمصر وتاريخها، حيث اتسمت دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلًا عن تسهيل الإجراءات على الناخبين.
وأشاد بجهود الشرطة المصرية التى ساهمت بدور فعال فى تأمين الانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت نجحت فى تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستورى.
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