شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب: مشاركة الشعب بالانتخابات بكثافة تعكس انحيازه لاستكمال البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الشعب المصرى أثبت للعالم كله أنه سيد قراره، وهذا ما ظهر بخروجه بالملايين فى الانتخابات الرئاسية ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء.

وأوضح حسين، أن الشعب المصرى ضرب أروع المثل بالمشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما وجه رسالة قوية بأن الشعب المصرى يظهر معدنه الحقيقى فى أوقات الشدة والأزمات ولا يمكن لأى قوة فى العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أو بمقدراته.

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر للشعب المصرى بصفة عامة، وأهالى بورسعيد بصفة خاصة لا سيما أنهم قدموا ملحمة وطنية كبيرة، تعكس إدراكهم لحجم المخاطر التي تواجه الوطن وهو ما شاهده الجميع باصطفافهم أمام اللجان بالملايين .