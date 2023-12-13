شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب": الانتخابات الرئاسية كشفت المعدن الحقيقى للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف الحصرى، أنه تفقد أغلب اللجان بمحافظة الدقهلية خلال أيام الانتخابات وتقابل مع كل أطياف المجتمع خلال أيام الانتخابات، وخرجت بحقيقة دامغة وهى أن الشعب المصرى شعب واع جدا ويعرف قيمة وطنه ويظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولا يمكن لأى قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أو بمقدراته.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: الشعب المصرى، شعب يفعل مايريد في الوقت الذي يريده دون إملاءات من أحد وليس عليه وصاية من أحد سوى الضمير والحس الوطنى.

وأكد الحصرى، أن كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت رسالة قوية للمغرضين والمشككين، ورسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية فى مواجهة التحديات الخارجية، وبهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية علي أرض الواقع.