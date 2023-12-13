شكرا لقرائتكم خبر عن برايل للمكفوفين والدور الأرضى لكبار السن.. تسهيلات قدمتها الهيئة الوطنية للناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، العديد من التسهيلات للمواطنين خلال الـ 3 أيام من الانتخابات الرئاسية 2024 لكافة إجراءات التصويت من خلال عدة وسائل تبدأ باستعلامهم عن المقر الانتخابي ببطاقة الرقم القومي من موقع الهيئة، وكذلك تعديل مراكز الاقتراع والتيسير علي كبار السن وذوي الاحتاجات الخاصة في العملية الانتخابية وذلك توزيع الناخبين علي المراكز الانتخابية، وأنه تم اختيار اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية، وضمن هذه التسهيلات:

- وقعت بروتوكول بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل عملية تصويت ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024.

- اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين" في الانتخابات من خلال بطاقة تصويت بطريقة برايل، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال النموذج الإرشادي في اللجان الانتخابية.

- مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

- وضع إرشادات مكتوبة في جميع لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم.