بوعبود في ريسيتال ميلادي بالمعهد الفني الانطوني: عسى ان يحمل ميلاد المسيح الرجاء والسلام

احيت جوقة "المجدلله"، ريسيتالا ميلاديا في حرم المعهد الفني الانطوني الدكوانة لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، بحضور الاب بشارة أيليا المدير العام في الرهبانية الانطونية المارونية.

وأشار مدير المعهد الأب شربل بوعبود، الى أننا "نحتفل معًا في هذه الايام الميلادية في اجواء تنغص فرحة العيد وما يحدث في غزة من دمار وانتهاك لحقوق الانسان ونصلي من اجل طفل المغارة لكي يحل سلامه على كل الارض" .

وفي الختام، قدم الاب بوعبود هدية تذكارية من الفسيفساء لمدير الجوقة الاب ايلي سميا.