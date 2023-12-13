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البطريرك الراعي عن التمديد لقائد الجيش: نصلي على هذه النية

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اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخار ورداً على سؤال عن التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، الى اننا "نصلي على هذه النية".

ولفتت معلومات "الجديد" الى ان "السفير السعودي عبّر خلال لقائه البطريرك الراعي عن حرص المملكة العربية على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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