البطريرك الراعي عن التمديد لقائد الجيش: نصلي على هذه النية

اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخار ورداً على سؤال عن التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، الى اننا "نصلي على هذه النية".

ولفتت معلومات "الجديد" الى ان "السفير السعودي عبّر خلال لقائه البطريرك الراعي عن حرص المملكة العربية السعودية على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش".