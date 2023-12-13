اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه السفير السعودي وليد البخار ورداً على سؤال عن التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، الى اننا "نصلي على هذه النية".
ولفتت معلومات "الجديد" الى ان "السفير السعودي عبّر خلال لقائه البطريرك الراعي عن حرص المملكة العربية السعودية على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك الراعي عن التمديد لقائد الجيش: نصلي على هذه النية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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