حمية: بحثنا مع السفير الروسي التطورات والمستجدات على صعيد قطاع النقل البحري

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "اللقاء مع السفير الروسي الكسندر روداكوف شكل مناسبة لإجراء جولة أفق عامة حول آخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وكما تم خلاله تناول أخر المستجدات على صعيد قطاع النقل البحري والسعي الحاصل لإعادة رسم كوريدورات النقل في العالم".

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