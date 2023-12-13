عائلة المعتقل اللبناني -الأرمني فيكين أولجيكجيان: لإدراج إسمه سريعاّ في اي عملية إفراج جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

أوضحت عائلة المعتقل اللبناني -الأرمني في أذربيجان فيكين أولجيكجيان، أنه "بعد صدور بيان مشترك بين أرمينيا وأذربيجان الخميس الماضي يكشف التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق باكو سراح 32 معتقلاً أرمنياً (26 عسكرياً و6 مدنيين) مقابل إطلاق يريفان سراح جنديين أذربيجانيين، تمّ إبلاغنا من أكثر من جهة ان إسم فيكين أولجيكجيان المعتقل منذ تشرين الثاني ٢٠٢٠ مدرج ضمن لائحة المفرج عنهم والتي نشرت في وسائل الاعلام. إلا إننا فوجئنا قبل ظهر اليوم بإبلاغنا ان عملية التبادل لن تشمل فيكين وقد تم إستبدال إسمه فقط بأسير ارمني آخر".

ولفتت العائلة، في بيان، الى أنه "مع تنفيذ هذه العملية بعد ظهر اليوم، نناشد كافة الدول والمؤسسات الانسانية المعنية وفي طليعتها لبنان حيث فيكين ابن المؤسسة العسكرية وأرمينيا العمل ليدرج إسمه سريعاّ في اي عملية إفراج جديدة".

بدوره، أشار الأمين العام لحزب الطاشناق، عبر حسابه على مواقع التواصل، الى أنه "مثل العادة لم تصدق النوايا في اذربيجان بالرغم من الوعود بإطلاق سراح الأسير اللبناني فيكين اولجيكيان وضمه إلى مجموعة ال٣٢، وبالرغم من تأكيدات الصليب الأحمر الدولي، نكثت أذربيجان "وعدها" وأبقت فيكين في دهاليز السجون الأذربيجانية".

وذكر أنه "اتّصل بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب وأمين عام وزارة الخارجية اللبنانية الذيْن استغربا الموضوع ووعدا بمتابعة الملف".