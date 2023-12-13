رحب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بعد لقائه نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا في جنيف، "بتصويت اليابان لصالح القرار الذي صدر بالأمس عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام الالتزامات القانونية وايصال المساعدات الإنسانية".
وشكر "لليابان ما تقدمه من مساعدات إلى لبنان"، آملا في "تطوير التعاون مع وكالة التنمية اليابانية JICA"، وقال: "أبلغت نظيرتي اليابانية بأننا في لبنان لسنا طلاب حرب، ونتطلع إلى التزام إسرائيل الكامل القرار١٧٠١". أضاف: "شددنا على أهمية حل القضية الفلسطينية كمفتاح لاستقرار الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب بعد لقائه نظيرته اليابانية في جنيف: أبلغتها بأننا لسنا طلاب حرب ونتطلع إلى التزام إسرائيل الكامل الـ1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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