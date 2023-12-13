ملك بلجيكا يمنح زياد بارود وسام التاج الملكي من رتبة ضابط

منح ملك بلجيكا فيليب وسام التاج الملكي من رتبة ضابط لوزير الداخلية الاسبق المحامي زياد بارود.

وقد قلّده إياه السفير البلجيكي كوين فيرفاك، وذلك في دارة السفير في اليرزة.

ولزياد بارود العديد من المشاركات في الهيئات واللجان الرسمية والمدنية:

-مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2001.

-مستشار قانوني لعدد من المنظمات الدولية في بيروت.

-المستشار القانوني لوحدة دعم المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

-عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل التي ترأسها الوزير بهيج طبارة ثم الوزير الدكتور خالد قباني وذلك بالفترة بين 1997 - 2005.

-عضو لجنة تأليف كتاب التربية المدنية للصف الثانوي الثالث.

-باحث في المركز اللبناني للدراسات.

-تولى رئاسة الأمانة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في الفترة بين 2004 – 2005.

-عضو بمجلس إدارة نهار الشباب التي تصدر عن جريدة النهار، وعضو بمجلس إدارة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، وعضو مجلس أمناء جمعية بيروت ماراثون.

-اختير في المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 250 قياديًا شابًا عام 2007.

-شارك في مؤتمر سان كلو في فرنسا بدعوة من الخارجية الفرنسية كأحد ممثلي المجتمع المدني.

-عضو اللجنة الوطنية للأونيسكو.

-عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.

-له العديد من المؤلفات القانونية والأوراق البحثية في مسائل دستورية وانتخابية وحول اللا مركزية الإدارية وقوانين الجمعيات والأحزاب وقطاع التربية والتعليم والشباب.

في 11 تموز 2008 عين وزيرًا للداخلية والبلديات في حكومة فؤاد السنيورة بعهد الرئيس الاسبق ميشال سليمان والتي استمرت إلى 9 تشرين الثاني 2009 عندما شكلت حكومة سعد الدين الحريري بعهد الرئيس الاسبق ميشال سليمان والتي احتفظ فيها بمنصب وزير الداخلية والبلديات، وظل في المنصب حتى 13 حزيران 2011.