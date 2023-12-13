الجيش الاسرائيلي: نشهد تحديات ومخاطر تؤدى الى نتائج مؤلمة على غرار الاشتباك في حي الشجاعية

اشار الناطق العسكري الاسرائيلي بيان له، الى ان "القوات الاسرائيلية تشهد تحديات ومخاطر تؤدى في بعض الاحيان الى نتائج مؤلمة على غرار الاشتباك في حي الشجاعية امس، ولكن العملية البرية تحقق انجازات وسوف تستمر الى ان يتم القضاء على البنى التحتية لـ "حماس" في قطاع غزة.
ولفت الناطق العسكري الى ان "الحرب سوف تستمر وقتا طويلا، وان تحقيق السيطرة لا يعني وقف القتال بشكل مطلق، بل يجب الاستمرار حتى القضاء على قوة "حماس" العسكرية بشكل كامل".
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