أكد وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "مع أو بدون الدعم الدولي". واوضح كوهين في بيان، إن "اسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس مع أو بدون الدعم الدولي. وقف لإطلاق النار في المرحلة الحالية هو هدية لحركة حماس، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن الحرب في غزة ستتواصل "مع الدعم الدولي أو بدونه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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