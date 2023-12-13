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وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد أن الحرب في غزة ستتواصل "مع الدعم الدولي أو بدونه"

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "مع أو بدون الدعم الدولي".

واوضح كوهين في بيان، إن "اسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس مع أو بدون الدعم الدولي. وقف لإطلاق النار في المرحلة الحالية هو هدية لحركة حماس، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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