مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية 2023 لمواجهة أزمة اللجوء العالمية

أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023، مشددة على أن الأزمة في غزة يجب ألّا تحجب عشرات ملايين النازحين في مناطق أخرى من العالم.

واوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في افتتاح المنتدى العالمي للاجئين الذي يستمر حتى 15 كانون الأول في جنيف، "تواجه الكثير من المنظمات الإنسانية مشاكل تمويل خطرة". وأضاف "المفوضية السامية وحدها بحاجة إلى 400 مليون دولار لإنهاء السنة مع حد أدنى من الموارد الضرورية وعجز لم نشهده منذ سنوات ونحن ننظر جميعا بقلق كبير إلى العام 2024".

وشدد غراندي على أن "كارثة إنسانية كبرى تحصل في قطاع غزة ولم ينجح مجلس الأمن الدولي حتى الآن في وضع حد للعنف"، متوقعًا "مزيدا من القتلى وتفاقم معاناة المدنيين فضلًا عن عمليات نزوح جديدة تهدد المنطقة". وأضاف "فيما يبقى التركيز على غزة ويجب أن يبقى كذلك، لدي نداء أوجهه: لا تغفلوا أزمات إنسانية وأزمات لاجئين طارئة أخرى" ذاكرًا السودان وأوكرانيا ومصير الروهينغا والوضع في سوريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وانعدام الأمن المتنامي في منطقة الساحل وتدفق المهاجرين في القارة الأميركية والمتوسط".

ودعا غراندي إلى "التضامن" في مواجهة أزمات اللجوء.