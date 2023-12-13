"سرايا القدس": قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو شمال خانيونس بوابل من قذائف الهاون

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو محيط المطاحن في محور التقدم شمال خانيونس بوابل من قذائف الهاون". وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"، أنها "مجاهدينا تمكنوا بفضل الله من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 5 جنود من مسافة صفر وأوقعتها بين قتيل وجريح محيط مسجد فلسطين في محاور التقدم غرب غزة"، مضيفةً "قصفنا تجمعات العدو شمال مخيم الشاطئ وموقع "ناحل عوز" والتحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون".

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