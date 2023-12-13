هآرتس: قلق إسرائيلي من طرح مستشار الأمن القومي الأميركي موعدا نهائيا خلال زيارته لإنهاء العملية العسكرية.

اشارت صحيفة "هآرتس" العبرية الى "قلق إسرائيلي من طرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان موعدا نهائيا لإنهاء العملية العسكرية، وذلك خلال زيارته لاسرائيل يومي الخميس والجمعة للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في إطار الجهود الأميركية للضغط على إسرائيل للتراجع عن القصف "العشوائي" لغزة.
وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتانياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال بايدن يوم الثلاثاء إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها العشوائي لغزة، وإن على نتانياهو أن يتغير، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
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