نتانياهو عن الحرب على غزة: سنواصل حتى النهاية رغم الضغوط الدولية

اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستواصل حربها التي تنشها على قطاع غزة المحاصر من 68 يوما "حتى النهاية"، وذلك رغم الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب.
جاءت تصريحات نتانياهو في مكالمة أجراها مع قوات اللواء 460 التابع لسلاح المدرعات التي تشارك في العمليات البرية للجيش في قطاع غزة، قال فيها: "أريدكم أن تنقلوا عني هذا إلى آخر جندي - سنواصل حتى النهاية، حتى النصر، حتى يتم تدمير حماس. هذه مسألة محسومة".
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