"نيوزويك" عن ضابط بالقوات الجوية الأميركية: إسرائيل خسرت حرب معلومات والمشكلة هي غطرستها

نقلت "نيوزويك" عن ضابط بالقوات الجوية الأميركية شارك بمداولات بإدارة الرئيس جو بايدن ومع إسرائيليين، بان "هجوم إسرائيل على غزة هو في الواقع هجوم على المدنيين"، وشدد على ان "إسرائيل خسرت حرب معلومات وإن بررت كل هجوم على حدة، والمشكلة هي غطرستها". ولفت الى ان "إسرائيل كانت دقيقة بقصفها وتسببت بأضرار جسيمة بين المدنيين".

وذكرت صحيفة "نيوزويك" الأميركية بان "إسرائيل هاجمت حتى الآن 25 ألف هدف في غزة من الجو والبحر والبر".