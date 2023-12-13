ذكرت هيئة البث الاسرائيلية العامة بانه بعد تقارير عديدة في وسائل الإعلام العربية اليوم حول الخطة التي قدمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول خطة قضية جنوب لبنان، قال مسؤول أميركي: "هوكشتاين لم يقدم خطة أو مقترح محدد لأي من الأطراف".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي حول قضية جنوب لبنان: هوكشتاين لم يقدم خطة أو مقترح محدد لأي من الأطراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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