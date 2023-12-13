كتائب القسام : قتلنا وأصبنا 15 جنديا إسرائيليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس، قتل وجرح 15 جنديا إسرائيليا بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط قطاع غزة. وقالت في منشور أورده «المركز الفلسطيني للإعلام» عبر منصة «إكس» «تمكن مجــاهدو كتـائب القسـام وسـرايا القدس في وسط قطاع غزة من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جنديا في كمين محكم والاشتباك معهم من نقطة صفر، والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح».



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