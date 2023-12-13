الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 10 جنود

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وقتل تسعة من الجنود في معركة في وسط «الشجاعية» وهي واحدة من أكبر المواجهات دموية، منذ توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل.
كما قتل رقيب أول أوريا يعقوب (19 عاما) من الكتيبة رقم 614 بسلاح الهندسة القتالية، من «عسقلان» في حادث منفصل شمال غزة.
وأضاف الجيش أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بشكل خطير.
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