الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 10 جنود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عشرة جنود، من بينهم قائدان كبيران وعدة ضباط، في معارك عنيفة في غزة أمس مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري إلى 115.

وقتل تسعة من الجنود في معركة في وسط «الشجاعية» وهي واحدة من أكبر المواجهات دموية، منذ توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل.

كما قتل رقيب أول أوريا يعقوب (19 عاما) من الكتيبة رقم 614 بسلاح الهندسة القتالية، من «عسقلان» في حادث منفصل شمال غزة.

وأضاف الجيش أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بشكل خطير.

