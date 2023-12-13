حزب الله اللبناني يستهدف موقعا إسرائيليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حزب الله أمس استهداف موقع «المالكية» الإسرائيلي، وقال في بيان صحفي «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح ‏اليوم موقع ‌‏المالكية ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة».‏ وأعلنت قناة المنار التابعة للحزب أن «قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف صباح اليوم أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان».



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