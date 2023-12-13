استغاثة لإجلاء زوجة تونسية من غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت متحدثة باسم منظمة الهلال الأحمر في تونس إن السلطات تعمل على إجلاء مواطنة تونسية أصيبت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن أطلق زوجها الفلسطيني نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتقطعت السبل بالمواطنة التونسية العالقة في قطاع غزة بعد إصابتها في القصف الذي طال عدة أحياء سكنية. وقال الزوج الفلسطيني في مقطع فيديو لقي مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، «إن زوجته إيمان خضر أصيبت جراء قذيفة، وإنها تنزف وتفتقد إلى العناية الطبية بسبب ندرة المستلزمات الصحية وهي مهددة ببتر في رجلها».

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