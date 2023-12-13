انت الان تتابع خبر بأكثر من المتوقع.. انخفاض مخزونات الخام الامريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الإدارة أن "مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي".

وقالت إن "استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 104 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي".



وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن "مخزونات البنزين زادت 408 آلاف برميل إلى 224 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة 1.9 مليون".

وأظهرت بيانات الإدارة أن "مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 113.5 مليون، وذلك مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف".

وذكرت الإدارة أن "صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت 423 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي".

