انت الان تتابع خبر كلب ينبح في البرلمان الأوروبي بعد خطاب فون دير لاين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، كلمة حول قوة ووحدة أوروبا، وبعد انتهائها من خطابها نبح كلب بصوت عال في قاعة البرلمان.