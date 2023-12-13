جاسبر يتحول عاصفة من الفئة الثانية أثناء عبوره إستراليا

ذكر ستيفن مايلز نائب رئيس وزراء ولاية كوينزلاند إن قوة الإعصار الاستوائي جاسبر اشتدت وتحولت إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس مؤلف من خمسة مستويات، قبل أن يصبح أول إعصار يضرب أستراليا في الموسم الحالي، وعبر جاسبر الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا كونه عاصفة من الفئة الثانية التي ضربت المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة برياح تصل سرعتها إلى 140 كلم في الساعة (87 ميلاً في الساعة).

الاحتماء

وقال مايلز للصحفيين في تاونسفيل مع اقتراب عين العاصفة من اليابسة «الرسالة إلى سكان كيرنز ومن هم في منطقة التحذير هي الاحتماء الآن».

وأضاف: «الآن ليس الوقت المناسب للتحرك».

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات ولم يتم تقييم الأضرار بعد. وعبر الإعصار بالقرب من مجتمع السكان الأصليين في ووجال ووجال؟؟؟؟، على بعد 110 كلم (68 ميلاً) شمال كيرنز، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة. ويبلغ عدد سكان وجال وجال؟؟؟؟؟؟ 300 نسمة لكن لم يتضح على الفور عدد السكان الذين تم إجلاؤهم.

وتلقى المستجيبون للطوارئ 150 طلبًا للمساعدة قبل ساعات من وصول الإعصار إلى شاطئ كوينزلاند قادمًا من بحر المرجان. وقال مايلز إن الكهرباء انقطعت عن نحو 15 ألف منزل وشركة في مسار الإعصار.

وسافر مسافة 1100 كلم من برزبين عاصمة كوينزلاند إلى تاونسفيل؛ لذا سيكون أقرب لمعاينة الأضرار عندما تشرق الشمس يوم الخميس.

الإجلاء

وقال مسؤولون إن أكثر من 90 شخصا غادروا منازلهم متجهين إلى مراكز الإجلاء وقالوا إن على سكان المناطق المنخفضة الواقعة في مسار الإعصار والذين لم يشعروا بالأمان أن يتحركوا مبكرا إلى مراكز الإجلاء قبل أن تتدهور الأوضاع.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية الحكومية لورا بوكي إن الفيضانات المفاجئة تشكل أكبر تهديد مع عبور جاسبر الساحل. ومن المتوقع أن تضعف الرياح بسرعة مع تحرك الإعصار نحو الداخل، إلا أن الأمطار الغزيرة قد تستمر لعدة أيام.

وأضافت: «هناك خطر حدوث فيضانات نهرية بالإضافة إلى زيادة العواصف». «سنرى قدرا كبيرا من الضرر».

وحث عمدة كيرنز تيري جيمس السكان على الاستعداد لمدة تصل إلى خمسة أيام بدون كهرباء. قائلا:"سيتم قطع الطرق. وأضاف أنه من المحتمل أن يتم قطع التيار الكهربائي".

بدأت الأشجار حول كيرنز في الانهيار بفعل رياح بلغت سرعتها 82 كلم في الساعة (51 ميلاً في الساعة) بحلول وقت مبكر من يوم الأربعاء.

كما تم إغلاق مطار كيرنز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

عاصفة أستراليا:

- عبر إعصار جاسبر الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا بوصفه عاصفة من الفئة الثانية

- تلقى المستجيبون للطوارئ 150 طلبًا للمساعدة قبل ساعات من وصول الإعصار

- الكهرباء انقطعت عن نحو 15 ألف منزل وشركة في مسار الإعصار

- أكثر من 90 شخصا غادروا منازلهم متجهين إلى مراكز الإجلاء

- هناك خطر حدوث فيضانات نهرية بالإضافة إلى زيادة العواصف

- سيتم قطع الطرق وقطع التيار الكهربائي