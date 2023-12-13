الفظائع تلاحق قاصرات الروهينجا

تدفع الظروف المتدهورة في ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش المجاورة العشرات من فتيات الروهينجا القاصرات إلى ماليزيا للزواج المدبر مع رجال قد يسيئون إليهن بشكل متكرر، حسبما وجد تحقيق لوكالة AP في مقابلات مع 12 عروسًا شابة من الروهينجا وصلن إلى ماليزيا منذ عام 2022. كانت أصغرهن 13 عامًا. وقالت جميع الفتيات اللاتي قابلتهن الوكالة إنهن محتجزات كرهائن من قبل أزواجهن الذين نادرًا ما يسمحون لهن بالخروج. وقالت العديد منهن إنهن تعرضن للضرب والاغتصاب على أيدي المتاجرين ورجال آخرين أثناء الرحلة إلى ماليزيا، وقالت خمس إنهن تعرضن للإيذاء على أيدي أزواجهن. ونصف الفتيات حوامل أو لديهن أطفال بالفعل.

وتقول إحداهن، البالغة من العمر 16 عامًا، والتي لا تزال تطاردها ذكريات ميانمار، حيث شاهدت في عام 2017 الجنود يحرقون منزلها، ويغتصبون جيرانها، ويقتلون عمتها بالرصاص: «كان هذا هو طريقي الوحيد للخروج».

وتعد هذه الزيجات غير المرغوب فيها هي أحدث الفظائع التي ترتكب ضد فتيات الروهينجا: من الطفولة التي شابها العنف إلى الهجمات التي اغتصبتهن فيها قوات الأمن بشكل منهجي، إلى سنوات من الجوع في مخيمات اللاجئين البائسة في بنجلاديش.

إن اللامبالاة العالمية تجاه أزمة الروهينجا وسياسات الهجرة الصارمة لم تترك لهؤلاء الفتيات أي خيارات تقريبًا. وأطاح الجيش الذي هاجم الروهينجا بحكومة ميانمار في عام 2021، مما جعل أي عودة إلى دوت الخليج عرضًا يهدد حياتهم.