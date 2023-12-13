زيلنسكي: لا يوجد سبب يدفع المجر لمنع عضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه "لا يوجد سبب" يدفع المجر إلى منع عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تصريحات زيلنسكي بعدما جدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان معارضته انضمام أوكرانيا المجاورة، قائلا إن بلاده ستعرقل اقتراحا لبدء محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وذلك في القمة التي سيعقدها زعماء التكتل هذا الأسبوع، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأكد أوربان أمام برلمان بلاده أن عضوية أوكرانيا لن تخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي. ويجب الحصول على موافقة جميع الأعضاء لضم عضو جديد للاتحاد.