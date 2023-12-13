وزير العدل البحريني يشيد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية مع مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف بن محمد المعاودة، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والبحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده على الدوام من تطور مستمر في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، للسفيرة ريهام محمد خليل، بمناسبة تعيينها سفيرة لمصر لدى البحرين، حيث رحب المعاودة بالسفيرة ريهام، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وجرى - خلال اللقاء - استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي.