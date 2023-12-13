هنية: ستبقى المقاومة حارسا أمينا على حقوق شعبنا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، منذ قليل، عدة رسائل خلال بيان نشرته صفحة كتائب القسام الإعلامية، قال فيه: "إن معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وجهت ضربة مدوية للاحتلال، هزت كيانه وقيادته السياسية والعسكرية والأمنية وبنيته الاجتماعية".

وأضاف : " نتوقف بكل احترام وتقدير أمام الحراك الشعبي الدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم، ونشيد بموقف الدول الأعضاء في لجنة المتابعة السباعية المنبثقة عن القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية برئاسة السعودية على جهدهم السياسي والدبلوماسي من اجل وقف العدوان ومساندة شعبنا".

وأوضح: "أننا نعبر عن تقديرنا لمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش وخاصة رسالته لمجلس الأمن حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية باعتبارها تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، نرحب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس والذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة".

واستكمل: "نحن على يقين أن العدوان الغاشم سينتهي وستبقى المقاومة حارسا أمينا على حقوق شعبنا وتطلعاته المشروعة، منفتحون على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان، منفتحون على أية مبادرات تسعى لترتيب البيت الفلسطيني وصولا إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق شعبنا في دولته المستقلة".

وأكد أنه أي رهان على ترتيبات في غزة أو في القضية الفلسطينية دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب، لافتا إلى أن العدو سيدفع ثمن جرائمه وبطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخرها كان في الشجاعية وجباليا.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان، ولا يزال هدفاً للاحتلال، وندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة عملها.