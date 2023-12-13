الجزائر: اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الجزائر من جديد على قناعتها الراسخة بأن اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ، عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأعربت الجزائر - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم - أنه على إثر انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي (مينوسما) رسميًا خلال هذا الشهر، عن البعثة ومنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذلك لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.

كما دعت جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.

وأضافت أن تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن الجزائر.