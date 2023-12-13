الحكم على قاتل متسلسل أوغندي بالسجن 105 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - حكمت المحكمة العليا في كمبالا، أوغندا، على موسى موساسيزي البالغ من العمر 25 عاما بالسجن لمدة 105 سنوات بتهمة القتل الشنيع لثلاث نساء ورضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، تم التعرف على الضحايا على أنهم صديقاته ، وكان الرضيع طفل إحدى الضحايا.

وتابع موساسيزي، الذي أقر بالذنب، علاقات رومانسية مع النساء قبل تعريضهن للاعتداء الجنسي وإنهاء حياتهن في نهاية المطاف، وبشكل مثير للصدمة ، ذهب إلى أبعد من ذلك بحرق جثثهم والتخلص منها ، تاركا أثرا من الرعب.

ويؤكد الحكم، الذي أصدرته القاضية مارغريت موتوني، خطورة جرائم موساسيزي.

وشددت على ضرورة الحكم المطول لحماية الشابات، بما في ذلك ابنة موساسيزي البالغة من العمر ست سنوات، وفقا لتقارير من قناة NTV المملوكة للقطاع الخاص.

تكشفت هذه القضية بعد اعتقال موساسيزي في مارس 2021 للاشتباه في قتله خمس نساء ورضيع. وأدين في يوليو/تموز بقتل أحد الضحايا، وخلال المحاكمة، ناشد محامي موساسيزي التساهل، مشيرا إلى تربيته الصعبة كطفل شارع سابق.

ويشكل قرار المحكمة العليا خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة ويبعث برسالة واضحة عن خطورة الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال في أوغندا.

ويهدف الحكم إلى حماية الضعفاء وردع الجناة المحتملين، مما يمثل لحظة حاسمة في السعي لتحقيق مجتمع أكثر أمانا.

رفضت محكمة في أوغندا، مطالبات عشرات الأسر التي شعرت بأنها تعرضت للظلم عندما تم تعويضها عن استخدام الأراضي المستخدمة لتطوير مشروع نفطي ضخم لشركة توتال للطاقة ، حسبما قال ناشط ومدعي.

حكمت المحكمة في هويما، وهي بلدة بالقرب من حقول النفط، ضد 42 عائلة تدعي عدم كفاية التعويضات، وفقا لناشط من معهد تاشا لأبحاث أفريقيا، الذي يغطي التكاليف القانونية للقرويين.

وقال عبد المنغوزي لوكالة فرانس برس "كان الحكم لصالح وزارة الطاقة والتنمية المعدنية، مضيفا "لا توجد خطة لمزيد من التعويضات".

ووصف أحد المدعين، وهو غيالوسي موجيسا موليمبا، الحكم بأنه "كمين، وقال: "أمهلنا يوما واحدا لإعداد القضية بعد تلقي الاستدعاء في 4 ديسمبر/كانون الأول، هؤلاء هم في الغالب فقراء وأميون 12 شخصا فقط مثلوا أمام المحكمة اليوم لأن الآخرين لم يتمكنوا من تحمل تكاليف النقل".

هذا المشروع الضخم من قبل المجموعة الفرنسية ، والذي كان موضوع اتفاقية استثمار بقيمة 10 مليارات دولار مع أوغندا وتنزانيا والشركة الصينية CNOOC ، يدعو إلى حفر 419 بئرا في غرب أوغندا وبناء خط أنابيب بطول 1،443 كم لربطها بالساحل التنزاني.

ويقدمه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على أنه نعمة اقتصادية لبلده غير الساحلي، حيث يعيش العديد من السكان في فقر. ومع ذلك ، فإنه يعارض بشدة من قبل الجماعات البيئية وحقوق الإنسان.

المشروع و TotalEnergies هما أيضا موضوع شكوى في فرنسا بسبب أفعال ترقى ، وفقا للجمعيات ، إلى "المناخ".

في سبتمبر 2022، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان» ضد معارضي المشروع في أوغندا وتنزانيا، وطلب من المجموعة الفرنسية دراسة «جدوى طريق بديل من شأنه الحفاظ بشكل أفضل على النظم الإيكولوجية والموارد المائية المحمية والحساسة».

وتؤكد توتال أن الأشخاص الذين شردهم المشروع قد تم تعويضهم بشكل عادل وأنه تم اتخاذ تدابير لحماية البيئة.

أصبحت امرأة أوغندية أكبر أم جديدة في أفريقيا بعد أن أنجبت توأما يبلغ من العمر 70 عاما يوم الأربعاء في كمبالا.

أنجبت سافينا ناموكوايا توأمين الصبي والفتاة عن طريق الولادة القيصرية قبل الأوان في الأسبوع 31. تم وضع الأطفال في حاضنات ويقال إنهم مستقرون.

يقول ناموكوايا: "عندما أجريت فحصا ، أخبروني أن لدي توأما وكنت سعيدا جدا".

وكانت المرأة قد خضعت لعلاج الخصوبة في مستشفى النساء الدولي ومركز الخصوبة.

يقول الدكتور إدوارد تامالي سالي ، الذي أشرف على حملها وولادتها، هذا إنجاز غير عادي ، ولادة توأم لأكبر أم في إفريقيا في 70 عاما.

هذه هي الولادة الثانية لناموكوايا في غضون ثلاث سنوات بعد ولادة فتاة في عام 2020.

ويوضح سالي والمرأة العجوز ، إذا كانت لائقة ، يمكنها أيضا البقاء على قيد الحياة، العمر مجرد رقم. يمكن أن تموت امرأة شابة أيضا من مضاعفات الحمل.

تعني الدراسة في الطب أنه حتى بعد انقطاع الطمث ، والذي يحدث عادة بين سن 45 و 55 عاما ، فإن النساء مثل ناموكوايا قادرات الآن على الولادة.

ولادة التوأم تجعل المرأة الأوغندية أكبر أم جديدة في إفريقيا.

