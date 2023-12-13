شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو شامة: الإعلام التزم بالحيادية والنزاهة بين المرشحين بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير الإعلامى محمد مصطفى أبو شامة أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أثبتت فيها وسائل الإعلام التقليدية قوة حضورها وعمق تأثيرها، حيث تابع المشاهدون منصات الشركة المتحدة المختلفة من قنوات تليفزيونية ومواقع وصحف، ليتعرف منها على سير العملية الانتخابية منذ بدايتها، وذلك بعدما كان دور الإعلام التقليدي متراجعاً في السنوات الأخيرة لصالح الـ "نيو ميديا"، بكل تطبيقاتها.

وأضاف أبو شامة أن التزام كافة المنصات بالحياد والنزاهة بين المرشحين المتنافسين أدى إلى كسب مزيد من الثقة بين الجمهور ووسيلته الإعلامية، موضحاً:"تعمقت العلاقة وامتدت الجسور ووصلت الرسالة التي بلورها إعلامنا الوطني في صياغة مُحكمة، تستهدف ضرورة المشاركة الايجابية كواجب وطني على كل مصري تأديته دون انحياز لمرشح، لكن انحيازا للوطن، ووصلت الرسالة لأنها كانت مهنية وصادقة".

وتابع محمد مصطفى أبو شامة:"منح الإعلام المصري برافديه الخاص والعام شهادة الإجادة في تغطية الانتخابات، وانعكس النجاح في المشهد الحضاري الذي شاهدناه في انتخابات المصريين بالخارج ثم الداخل، وشاهدنا ملحمة مصرية مشرفة، عكست قوة انتماء الشعب وحرصه على استقرار الوطن، وأكدت كثافة التصويت في تظاهرة انتخابية غير مسبوقة وعرس سياسي مفرح، قناعة الشعب المصري في انتخاب الرئيس السيسي ومنحه تفويضاً جديدا لإدارة شئون البلاد وقيادتها لفترة رئاسية جديدة".

واستكمل أبو شامة بأن الانتخابات خرجت دون مشاكل أو معارك أو مزايدات سياسية، وهو دور أسهم فيه الإعلام، بحرصه على عدم اشعال النيران بين المرشحين وتقديم معالجات إعلامية ناجحة تتسم بالوطنية والرشد السياسي، في ثورة على الانماط التقليدية التي يقدمها بعض من الإعلام العربي والغربي، التي تستهدف الاثارة وشحن التوتر وإذكاء نيران الاختلافات والتركيز على أوجه القصور والنواقص في كافة تفاصيل العملية الانتخابية، وهو الـ "style" الذي نبذه اعلامنا الوطني بحرصه على الاصطفاف الوطني، وحشد المصريين بايجاد مساحات مشتركة بينهم، وعدم السقوط في فخ "الترندات" وثقافة "السوشيال ميديا"، وتغليب صالح الوطن في كل طرح تتناوله أي من المنصات الإعلامية الوطنية".

واختتم محمد مصطفى أبو شامة حديثه بتوجيه الشكر والتقدير على الأداء المهني المتوقع من منصات "المتحدة" وفي مقدمتها قطاع أخبار المتحدة الذي قدم تغطية ميدانية غير مسبوقة في كل من انتخابات الخارج والداخل، وكان مراسلي قنواتها متواجدين في كل مكان ينقلون للمشاهد الحدث بمهنية ومصداقية، أشعرت المصريين بالفخر لامتلاكهم هذه المنصات الاحترافية التي يقودها كوادر مصرية مدربة وموهوبة وصلت بالاعلام المصري لامتلاك القدرة على المنافسة في فضاء الميديا العربية والدولية ومنافسة الكبار في هذا المجال.