شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: حالة من التغير الكبير فى الموقف الأمريكى تجاه دعم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية الفلسطينى، أن هناك حالة من التغير الكبير في الموقف الأمريكي تجاه دعم إسرائيل، خاصة مع الضغوط الشعبية التي تم ممارستها على إدارة جو بايدن، والمظاهرات التي خرجت في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية الفلسطينى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن إدارة جو بايدن بدأت تشعر بأن هناك خللا سيصيب إدارتها خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتريد التجهيز للحملة الانتخابية.

وأوضح جهاد الحرازين أن أكثر من 60% من نسبة الشباب الذين انتخبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت مواقفهم متغيرة بسبب دعم إدارة بيادن للمجازر التي يمارسها الاحتلال في غزة.

وقال أستاذ العلوم السياسية الفلسطينى إن هناك تراجعا كبيرا فى شعبية بايدن والانتخابات في نوفمبر المقبل، وجو بايدن يريد أن يكون له رصيد شعبى.