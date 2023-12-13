أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أننا "نتفهم نية إسرائيل تقليل الإصابات بين المدنيين لكن ما يهم هو النتائج، فآلاف المدنيين قتلوا"، مؤكدةً أن "إنهاء الصراع هو هدف نتشاركه مع العالم ولا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري".
واعتبرت الخارجية، أنه "لا يمكن هزيمة فكرة بساحة المعركة ويجب تقديم إجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني مع نهاية الصراع".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: إنهاء الصراع في غزة هدف نتشاركه مع العالم ولا نريد استمرار هذه الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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