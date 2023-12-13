الخارجية الأميركية: إنهاء الصراع في غزة هدف نتشاركه مع العالم ولا نريد استمرار هذه الحرب

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أننا "نتفهم نية إسرائيل تقليل الإصابات بين المدنيين لكن ما يهم هو النتائج، فآلاف المدنيين قتلوا"، مؤكدةً أن "إنهاء الصراع هو هدف نتشاركه مع العالم ولا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري".

واعتبرت الخارجية، أنه "لا يمكن هزيمة فكرة بساحة المعركة ويجب تقديم إجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني مع نهاية الصراع".