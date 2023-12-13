اعتبر رئيس المعارضة الاسرائيليـة يائير لابيد في تصريح له، بان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يتعلم شيئًا منذ 7 تشرين الاول، ولا يمكن له الاستمرار في القيادة، وهو يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية، بينما يُقتل جنودنا كل يوم وسط حرب مريرة".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: نتانياهو لم يتعلم شيئًا منذ 7 تشرين الاول ولا يمكن له الاستمرار في القيادة وهو يعمل على الكذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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