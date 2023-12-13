هنية: أي اتفاق في غزة دون "حماس" هو وهم ومنفتحون على أي مقترحات لوقف العدوان وترتيب البيت الفلسطيني

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، الى أن "شعبنا ومقاومتنا ما زالوا يقدمون صورة مشرفة بالنضال والصمود الأسطوري"، مؤكداً أن "المقاومة توقع خسائر فادحة في صفوف العدو بمناطق مختلفة في غزة".

ولفت هنية، الى أن "الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك"، كاشفاً أننا "منفتحين على أي مناقشات أو مقترحات لوقف العدوان وترتيب البيت الفلسطيني".