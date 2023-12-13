اشار الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "مثل العادة لم تصدق النوايا في اذربيجان بالرغم من الوعود بإطلاق سراح الأسير اللبناني فيكين اولجيكيان وضمه إلى مجموعة ال32، وبالرغم من تأكيدات الصليب الأحمر الدولي، نكثت أذربيجان "وعدها" وأبقت فيكين في دهاليز السجون الأذربيجانية. وقد اتّصلت بمعالي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وأمين عام وزارة الخارجية اللبنانية اللذيْن استغربا الموضوع ووعدا بمتابعة الملف مشكورين".

كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان: أذربيجان نكثت وعدها وأبقت فيكين في دهاليز سجونها وبو حبيب وعد بمتابعة الملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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