سيزار المعلوف: الجلسة التشريعية غدا هي انقلاب دستوري في ظل شغور سدة الرئاسة

اشار النائب السابق سيزار معلوف الى ان "ما سيحصل غداً الخميس في ١٤/١٢/٢٠٢٣ هو انقلاب دستوري في ظل شغور سدة الرئاسة".

واعتبر المعلوف في تصريح له، بان انعقاد الجلسة التشريعية غداً مخالفة للمادة ٧٥ من الدستور، فمجلس النواب هو هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ولا أولوية تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية، فلكل نائب مسيحي اولاً ولكل نائب مسلم ثانياً سيؤمّن النصاب غداً نقول "لا تكون شاهد زور لِمَن أعطاك صوته في صناديق الاقتراع لتُطَبِّق الدستور، فالأولوية هي انتخاب رئيس لا لتشريع الضرورة، وانتم جميعاً تعلمون الدستور جيداً".