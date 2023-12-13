موديز: التوقعات المستقبلية المستقرة للبنان انعكاس للتوقعات بأن يظل التصنيف عند C في المستقبل المنظور

اشارت وكالة التصنيف "موديز" الى "تثبت تصنيف لبنان عند "C"، وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة". واوضحت "موديز" إن "التوقعات المستقبلية المستقرة للبنان انعكاس لتوقعاتها بأن يظل التصنيف عند "C" في المستقبل المنظور". واعتبرت "موديز" إن "استمرار الفراغ السياسي يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد". وذكرت "موديز" إن "تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في صراع إسرائيل وحماس سيبدد بشكل جزئي مكاسب حديثة في قطاع السياحة".

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