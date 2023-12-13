معركة الضرورات التي تُبيح المحظورات بين التيار والقوات: من يخسر أكثر؟

كما في كل الملفات الأساسية في البلد يخرج الى العلن من جديد الصراع المسيحي-المسيحي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول ملفّ قيادة الجيش، فكل طرف يحاول أن يجذبه لصالحه، بين من يسعى للتمديد لقائد الجيش الحالي جوزاف عون بسبب طلبات غربيّة مباشرة وإبقاء الإسم حياً في السباق الرئاسي، ومن يُريد تطيير عون الذي وصفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "بعنوان قلة الوفاء".

بعد أن خصّص باسيل قسماً من كلمته للهجوم على "القوات اللبنانية" من باب قبولها بالتشريع في زمن الفراغ الرئاسي، وهو ما يُعارض ما كانت تسير عليه منذ عامين، ردت القوات على رئيس التيار بالقول أنّها لم تبدِّل في موقفها الرافض للتشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، ولكن هناك استثناءات لها علاقة بالظروف وينطبق عليها قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، والضرورة القصوى اليوم التي استدعت تجاوز رفض التشريع في زمن الشغور تتعلّق بأمن البلد والناس، والدساتير وضعت لخدمة الناس وتوفير مقوّمات الاستقرار وليس لاستخدامها من أجل ضرب هذا الاستقرار".

هذه الضرورات التي أباحت المحظورات لدى القوات تنطبق، ولو بشكل آخر، على التيار الوطني الحر الذي سار سابقاً في مسألة تعيين قائد جديد للجيش اللبناني داخل الحكومة الحاليّة، رغم كل مواقفه المعروفة من الحكومة التي يراها غير دستوريّة اولاً، ولا يحق لها التعيين ثانياً، فبالنسبة الى التيار فإنّ ضرورات إزاحة جوزاف عون تُبيح القبول بالتعيين، ولو غلفت المسألة بطلب توقيع الـ24 وزيراً، أو حتى بدرس ما يُطرح على التيار اليوم في مسألة تكليف أحد الضباط الموارنة، قد يكون مدير المخابرات طوني قهوجي، لقيادة الجيش في المرحلة المقبلة، باقتراح وزير الدفاع كي لا يكون في الأمر خسارة مدوّية لباسيل، وبالنسبة الى القوات فإنّ ضرورات التمديد لعون تُبيح التخلّي عن مبدأ رفض التشريع في زمن الشغور.

هي معركة الضرورات إذا بين الفريقين المسيحيين الأكبر في لبنان، معركة يدخلها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بكل ثقله الى جانب المساعي القوّاتية، فبكركي ولو كانت تؤكد موقفها الداعم للتمديد لقائد الجيش الحالي من باب الحفاظ على المواقع المسيحيّة، إلا أنها بكل تأكيد تنسجم مع الاهداف القوّاتية، خصوصاً الرئاسيّة منها.

بحسب مصادر قوّاتية فإنّها تريد المشاركة بالجلسة التشريعيّة لأنّ مسألة الجيش لا يمكن اللعب بها، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وما يجري على الحدود الجنوبيّة خدمة لأجندات خارجيّة، وبالتالي فإنّ المشكلة ليست بمشاركتها، بل بالدعوة الى جلسة حكوميّة الجمعة، حيث كان يمكن لرئيس حكومة نصريف الأعمال أن يقرر بملف قيادة الجيش منذ أسابيع، ولكنه انتظر الجلسة التشريعيّة لأنّ ثمة أمر مريب يحصل.

ولكن ماذا لو شاركت القوات بالجلسة التشريعيّة ولم يتمّ اتخاذ قرار ما بشأن قيادة الجيش في مجلس الوزراء، خاصة أن الجلسة التشريعيّة بحسب كلام رئيس المجلس النيابي قد تحتاج لأكثر من يوم؟

بينما بالنسبة للتيار الوطني الحر فإن قيادة الجيش هي كباقي الوظائف الأساسية في الدولة اللبنانية، وعندما تنتهي ولاية الموظف يخرج من وظيفته، وعندما نقول أنّ الجيش قد يتعرّض لهزات بحال تغيير قائده فهذا يعني انتقاص من قيمة الجيش وضبّاطه، وهو ما لا يمكن أن يكون مفيداً للمؤسسة العسكرية، فهل يجوز لأجل شخص أن يتعرّض العشرات غيره للظلم في هذه المؤسسة؟.

هذا الواقع يطرح التساؤل التالي: هل يعترف باسيل بدستوريّة الحكومة مقابل تجنّب الخسارة داخل المجلس النيابي؟.